Scontri a La Sapienza di Roma | due arresti | Fuori la guerra dagli atenei VIDEO

(Di martedì 16 aprile 2024) Tornano glie le tensioni all'università Ladidove da giorni era attesa la riunione del Cda e del Senato accademico sulla questione degli accordi di ricerca con Israele. Due gli arrestati dopo il tentativo di irruzione prima al Senato accademico e poi al commissariato sotto al quale si erano radunati dei manifestanti: uno è stato fermato dopo avere danneggiato un'auto della polizia, l'altro per avere aggredito un agente. A seguito degli episodi violenti, la Conferenza dei rettori "accoglie con seria preoccupazione le notizie di nuovifra studenti e forze dell'ordine alla". Come ribadito più volte nelle ultime settimane "la violenza non è mai accettabile, da nessun punto di vista e in nessuna forma", ha detto Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui.