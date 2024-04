Scommesse clandestine | la retata | dodici arresti e maxi sequestro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Pistoia, 16 aprile 2024 – Vasta operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pistoia e del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pistoia contro un giro di, sia online che in alcune sale slot di Prato. Il bilancio è di(nove in carcere e tre ai domiciliari con braccialetto elettronico) e di un ingenteper quasi un milione e 200mila euro su beni beni mobili e immobili, tre sale giochi e, cinque società e un’auto. Gli indagati, italiani e cinesi, sono indiziati a vario titolo di estorsione continuata in concorso, associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività di raccolta di giochi e, esercizio abusivo di attività di gioco e ...