Scienza | Dna e videogiochi

(Di martedì 16 aprile 2024) Cosa può succedere se 4,5 milioni di individui impegnati in un videogioco commerciale di ampio successo collaborano alla soluzione di un impegnativo problema di microbiologia? Per esempio, può succedere che si ottengano dati e soluzioni che la comunità scientifica non ha potuto raggiungere efficacemente impegnando nessuno dei suoi strumenti di calcolo più avanzati, i quali sono ancora ben lontani da emulare il risultato di 4,5 milioni di cervelli umani impiegati in simultanea.Questo è il principale risultato di un programma scientifico che ha “tradotto” in un gioco uno dei principali problemi scientifici legati all’esplosione della genomica e delle tecniche di sequenziamento, ovvero la scoperta delle relazioni filogenetiche fra i Dna recuperati a ritmo elevatissimo negli studi di microbiomica. Nello specifico, il progetto ha previsto l’integrazione all’interno di uno degli “sparatutto” ...