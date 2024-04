Scholz a Pechino deve destreggiarsi tra tante istanze contrapposte Ma Berlino non può permettersi di perdere anche la Cina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Persa la Russia, la Germania non vuollaha costruito le sue fortune recenti con questi due paesi, importando dal primo energia a basso costo, esportando nel secondo una bella fetta della sua produzione industriale che va ben oltre il fabbisogno interno. Lunedì mattina il cancelliere tedesco Olafè arrivato a Shanghai dove ha in programma incontri coi rappresentanti della Camera di commercio estera locale, un dialogo con gli studenti dell’Università di Tongji e una visita al centro ricerche di Covestro, prima di trasferirsi a, la tappa finale della sua seconda missione ufficiale nel paese. Con lui ci sono i vertici di aziende come Siemens, Mercedes e Bmw. La missione ha lo scopo a rinsaldare i legami commerciali e gli investimenti tra i due paesi, destreggiandosi ...