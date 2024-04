Schlein si sente più al sicuro sotto l’ombrello di Berlinguer (e di Conte)

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 aprile 2024) La scelta del Partito democratico di mettere sulla tessera 2024 l’immagine di Enricopiacerà a molti militanti nostalgici di un tempo in cui la politica era una cosa forte, che dava un senso a tutto, alla vita persino, un tempo nel quale il segretario del Pci, di cui l’11 giugno ricorre il quarantennale della morte, fu grande protagonista. Un uomo importantissimo nella vicenda della sinistra italiana, del quale giustamente si continua a rievocare la politica e anche l’umanità. Eppure a nostro modesto avviso si tratta di una scelta sbagliata. Non per ragioni di marketing, seppure con quella effige si dia l’impressione di guardare indietro, il che non è esattamente congruente per un partito che voglia volgere tutto se stesso al futuro. Ma per due ragioni, non tanto e non solo di comunicazione: soprattutto politiche in senso stretto. Una prima ragione è questa. ...