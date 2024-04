Schlein mette Berlinguer sulle tessere Pd ma è un boomerang | nei commenti vedo frustrazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo la conferenza stampa, con un post molto basic, la segretaria del Pd Ellyha lanciato via social la campagna per il tesseramento 2024 del Partito Democratico. La numero uno di via del Nazareno appare a metà volto, l’altra parte del viso si ricompone nell’immagine della nuova tessera che raffigura gli occhi che sorridono di Enricoe la scritta che ricordale sue ultime parole: “Casa per casa, strada per strada”. È un omaggio a 40 anni dalla morte dell’amato leader del Partito comunista italiano a cui idealmentesi rivolge, anzi lo invoca, per riannodare idealmente il filo di una storia, specialmente negli ultimi anni e anche ora, oltraggiata e offesa. I guru della comunicazione hanno tirato fuori dal cilindro del marketing politico il ‘nume’, la divinità, il segretario più amato in assoluto per ridestare ...