Schlein al lavoro su liste ma chiusura entro domenica non è certa

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (askanews) – L’obiettivo è chiudere lela direzione Pd fissata per21, ma non è ancora certo che ilsarà completato per quella data. Ellyè ancora alle prese con la definizione delle candidature per le europee, la sua stessa collocazione in lista è ancora oggetto di riflessione con il resto del partito e la quadratura del cerchio potrebbe richiedere più tempo. La leader dem, peraltro, domani sarà a Bruxelles, poi giovedì a Potenza per un comizio e solo a ridosso della direzione potrebbe dedicarsi esclusivamente al dossier. Insomma, tornano in campo le ipotesi più disparate: dal rinvio della direzione alla riunione “in due tempi”:per definire lo ‘schema’ delle candidature, e magari le teste di lista, e poi prima della fine ...

