Schianto tra un Suv e un tir sulla Taranto – Bari | morti mamma e figlio 12enne | grave il padre

(Di martedì 16 aprile 2024) A seguito dellofra un Suv Ford e un tir hanno perso la vita una donna e suodi 12 anni, mentre il- che era alla guida della vettura - è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.

Un altro Incidente mortale sulla stessa strada maledetta. Una nuova vittima - e un'altra sarebbe in condizioni gravissime - lungo il tratto ionico della Statale 100. È... (quotidianodipuglia)

Vallefoglia - l'auto non c'è più. Irriconoscibile. Un groviglio di lamiere senza un perché. Il volante piegato sul motore, le ruote distrutte così come gli... (corriereadriatico)

Montebello della Battaglia (Pavia) - I due furgoni stavano viaggiando nella stessa direzione di marcia, verso Pavia, sulla Sp1 a Montebello della Battaglia , uno in fase di svolta a sinistra e quello ... (ilgiorno)

Frontale tra auto e camion, poi l’incendio: morta donna di 66 anni - Tragico Schianto a Vallefoglia. Intorno alle 15 un violento scontro frontale tra un’autovettura e un autocarro si è registrato sulla strada che collega le frazioni di Capponello e Cappone. Vittima una ...veratv

