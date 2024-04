Scarcerato uno dei figli del neo pentito di camorra Sandokan

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa scontato la sua pena ed è tornato in libertà Emanuele Libero Schiavone,o del neoFrancesco Schiavone, detto, e di Giuseppina Nappa. Emanuele ha lasciato il carcere ieri e da stamattina è di nuovo a Casal di Principe. Con il padre hanno avviato un percorso di collaborazione con la giustizia anche due suoi fratelli: Nicola e Walter. A Casale ha trovato il fratello Ivanhoe mentre gli fratelli sono tutti detenuti. Emanuele era in cella dal 2012, dopo una condanna a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

