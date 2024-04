Scacchi | Torneo dei Candidati 2024 | Caruana e Nakamura colpiscono | 6 in un punto! E Lei Tingjie aggancia Tan Zhongyi tra le donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Alla vigilia del terzo giorno di riposo deldei, la parola più adatta per descrivere quanto accade quantomeno nella classifica maschile è caos. Già, perché il decimo turno regala risultati sufficienti a determinare tale situazione, e a questosarà facile vedere partite ricche di lotta. Un po’ diversa, come vedremo, la questione del femminile. Partendo dagli uomini, è l’accoppiata USA a fare da grande protagonista. Comincia Hikaru, che prima si procura un buon vantaggio in uscita dall’apertura (la posizione della variante di cambio della Difesa Francese raggiunta attraverso la variante classica della Petroff), poi non lo concretizza, quindi sfrutta due inesattezze dell’azero Nijat Abasov a corto di tempo per garantirsi ilintero, forte com’è di ...