Saputo e il Bologna | “Voglio vederlo grande come un tempo”

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 –un abbraccio forte e intenso.a darsi la carica in vista di un finale di stagione pieno di emozioni che ilsi appresta a vivere. Questa mattina, nella splendida sede di Strada Maggiore 23, il presidente rossoblù Joey(video) ha ricevuto un riconoscimento da Confcommercio Ascom. Una bella e sincera testimonianza di affetto verso un uomo “per l’impegno e la visione imprenditoriale al servizio del nostro territorio”, verso una persona che ha risvegliato una città intera dal torpore di tanti anni, regalandole di nuovo un sogno chiamato Champions League. “Stiamo correndo verso un traguardo, la qualificazione in Europa, che manca da decenni al nostro amato”, ha commentato Enrico Postacchini, presidente Confcommercio Ascom ...

La sintesi dello strepitoso campionato del Bologna sta tutto in quel pareggio per 2-2 sul campo dell’Inter nel girone di andata. Sotto di due gol dopo quindici minuti, gli uomini di Thiago Motta ... (sportface)

Basket, Luca Banchi presenta il play-in della Virtus Bologna a Istanbul: “Efes in striscia positiva, sarà una gara durissima” - "Win or go home". Vinci o vai a casa. Siamo arrivati al momento della resa dei conti per la Virtus Bologna, protagonista di un'Eurolega strepitosa prima di incappare in una terribile striscia di sette ...oasport

In San Petronio la lezione di Gianfranco Ravasi sul destino dell’Occidente nella rassegna curata da Ivano Dionigi - Come può l’Europa ritrovare la sua identità spirituale e politica, essere fedele alla sua vocazione storica, non smarrire il senso del suo destino nel segno dell’unione, della giustizia e della solida ...bologna.repubblica

La straordinaria storia di Kevin Lidin: da calciatore in Italia a monaco buddista - Una storia straordinaria, di cambiamento e trasformazione è quella che ha visto protagonista un ormai ex-calciatore passato nei nostri campionati e che ha Saputo.calciomercato