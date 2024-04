Sapienza | due studentesse in catene davanti al rettorato | “No al genocidio”

Due studentesse si sono incatenate al Rettorato dell'Università La Sapienza di Roma per manifestare contro gli accordi con Israele (notizie.virgilio)

Due studentesse si sono incatenate al totem davanti all'ingresso del Rettorato dell'università La Sapienza a Roma per "richiedere lo stop degli accordi dell'università con Israele e le dimissioni ... (quotidiano)

"Siamo stanchi di non ricevere risposte e per questo rimarremo qui fino a che non le riceveremo", dicono gli studenti di Cambiare Rotta (roma.repubblica)