Santanché | la relazione di Bankitalia agli atti dell’inchiesta | “Finanziamenti da 2 | 4 milioni ottenuti spacciando Visibilia per una start-up”

(Di martedì 16 aprile 2024) Danielaha ottenuto duebancari, il primo persrl e il secondo perConcessionaria, “sostenendo falsamente” che le due società fossero-up e presentando, nel primo caso, anche delle fatture “retrodatate“. È quanto emerge da unadella Banca d’Italia depositatamilanese – chiusa nei giorni scorsi – a carico della ministra del Turismo, accusata del falso in bilancio delle tre società del gruppo, di cui è stata amministratrice delegata e presidente. A quanto riporta La Stampa, la Guardia di finanza e i pm stanno approfondendo l’ipotesi di una truffa proprio su queidalla ...

Milano, 1 feb. (Adnkronos) - "Gli assetti organizzativi, contabili e amministrativi appaiono inadeguati, in assenza di procedure e processi e con la delegazione di tutte le attività amministrative e ... (liberoquotidiano)

Milano, 1 feb. (Adnkronos) – “Gli assetti organizzativi, contabili e amministrativi appaiono inadeguati, in assenza di procedure e processi e con la delegazione di tutte le attività amministrative e ... (calcioweb.eu)

Una relazione di Bankitalia accusa Daniela Santanchè di aver falsificato i bilanci delle sue società. Che hanno ricevuto due prestiti dalla Banca Popolare di Sondrio per un totale di 2 milioni e ... (open.online)

Tutto pronto a Fossano per la visita del Ministro del Turismo Daniela Santanché: Il suo intervento a Fossano rappresenta un'occasione particolarmente importante per fare il punto aggiornato sugli scenari futuri del turismo cuneese in relazione alle politiche di sostegno e ...

Caso Santanchè, relazione Bankitalia su finanziamenti sospetti: Due finanziamenti bancari, ottenuti uno nel 2012 e l'altro nel 2020, il primo per Visibilia srl e il secondo per Visibilia Concessionaria e garantiti da fondi statali, "sostenendo falsamente" che le ...