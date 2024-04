Sangue | crescono le donazioni in Toscana | il 2023 segna l’anno della ripresa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 - Nelsono state superate le 206miladiin: l’1,2 per cento in più rispetto al 2022 - oltre 45ogni mille residenti solo per la produzione di globuli rossi contro quaranta che era l’obiettivo - e nel primi mesi del 2024 la crescita si è fatta ancora più robusta, con leaumentate ulteriormente del dieci per cento.ma anche plasma, il che costituisce un dato incoraggiante visti in numeri in calo durante la pandemia. Il plasma è infatti fondamentale per la produzione di farmaci salvavita come le immunoglobuline, l’albumina o i fattoricoagulazione e l’aumento dellecostituisce una garanzia di cura per tutti i pazienti oltre alla possibilità di ...