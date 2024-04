San Marco dei Cavoti | convegno dal titolo “Le produzioni locali e la Sicurezza Alimentare”

Che cosa cambierà n Rai dopo l'addio di Amadeus ? Ecco tutto quello che sappiamo su Sanremo , Affari tuoi e non solo L'articolo Manovre in Rai dopo l’addio Amadeus : da Marco Liorni ad Affari tuoi a ... (novella2000)

San Giuliano avrà la sua piscina - Sarà nell’area ex maneggio di via Risorgimento, lavori al via dall’autunno se tutto andrà bene. Project financing con una ditta privata ...ilcittadino

Fondazione Compagnia di San Paolo, Marco Gilli è il nuovo presidente - "Sono pienamente consapevole della responsabilità che questo incarico comporta e mi impegno sin da oggi a garantire stabilità e continuità nel perseguimento della missione della Fondazione" ...torinotoday

Morta Anna Mura Sommella: ex direttrice dei Musei Capitolini, guidò il restauro di Marco Aurelio - È morta all’età di 83 anni Anna Mura Sommella, già direttrice dei Musei Capitolini. Ha guidato il restauro della statua di Marco Aurelio a cavallo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e stima.fanpage