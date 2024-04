San Giovanni | c’è Nicolini | Nel suo ruolo è il top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Omag Mt Sansi rinforza con una palleggiatrice esperta della categoria. Cecilia, 30enne, sostituirà Alice Turco. "Siamo molto contenti di avere con noi una palleggiatrice esperta come Cecilia– spiega Stefano Manconi, presidente della Omag Mt San– È oramai una certezza di questa categoria e nella stagione appena conclusa è stata una colonna di Albese Como, un’ottima compagine che ha fatto molto bene nei playoff.viene da 4 anni come titolare in società di A2 molto competitive come Busto Arsizio, Talmassons ed appunto Albese Como. Inoltre è esperta di promozioni, ne vanta alcune dalla serie B1 alla serie A2. È arrivata a questi livelli oramai quasi trentenne ma l’età le darà esperienza e sicurezza in unper noi molto delicato e ...