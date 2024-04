San Felice Circeo Sorpeso ubriaco alla guida | rifiuta di dare indicazione sulla propria identità

Sydney, 8 aprile 2024 – Omar Di Felice l’ha rifatto. Non contento del trionfo nell’ultima TransAm, la gara in bici in solitaria che l’ha visto in soli 17 giorni e mezzo attraversare gli Stati Uniti ... (sport.quotidiano)

Cantiere del tram a Bologna, via Riva di Reno bloccata per 16 mesi, tutte le novità - Il cantiere del tram si insedia in via Riva di Reno per 16 mesi, rivoluzionando la quotidianità. Lavori completati in autunno, con novità e cambiamenti nel piano sosta. Prossimo stop: via San Felice.ilrestodelcarlino

Trionfo del Futsal Guastalla. Può sollevare la Coppa - Il Futsal Guastalla si aggiudica il Memorial Velez, la Coppa regionale che mette di fronte le squadre di Serie C1 e C2.ilrestodelcarlino

Al Teatro Olimpico di Roma, le “Indagini Live” di Stefano Nazzi portano al Circeo - Questa sera al teatro Olimpico - sold out - andrà in scena Indagini Live di Stefano Nazzi, lo spettacolo con cui il giornalista e scrittore porta dal vivo il suo celebre podcast, ...ilmessaggero