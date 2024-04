(Di martedì 16 aprile 2024) Parte da Pavia il ritorno aldel nostro Paese. Intervenendo al convegno promosso da iWeek di V&A – Vento & Associati e Dune Tech Companies, il vicepresidente del Consiglio Matteoha promesso che "entro quest’anno proporrà di riportare l’Italia tra i Paesi civili e sviluppati. Se si vogliono abbassare le bollette della luce dei cittadini e delle imprese, ilè un dovere – ha aggiuntodurante il convegno “Ilitaliano nella sfida al cambiamento climatico“ - Ildi ultima generazione non è solo energia più sicura e più pulita, ma anche quella più conveniente". Nel 1987 gli elettori italiani hanno bocciato le centrali nucleari: "Senecessario riproporre un referendum – ha annunciato il leader leghista – sarò ...

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Da vice presidente del Consiglio, conto di portare in Cdm il dossier ", sul Nucleare in Italia, che è "di diretta competenza di altri, ma voglio accompagnarlo", perché ... (liberoquotidiano)

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – “Da vice presidente del Consiglio, conto di portare in Cdm il dossier ”, sul Nucleare in Italia, che è “di diretta competenza di altri, ma voglio accompagnarlo”, perché ... (calcioweb.eu)

Salvini per il nucleare: "Sarà mia la prima firma" - Il vicepresidente del Consiglio in città per il convegno sull’energia pulita. Il deputato di FI Alessandro Cattaneo: "Pavia coraggiosa protagonista" .ilgiorno

Porti che collegano tutto il mondo ’DePortibus’ al Cruise Terminal. Incontri e dibattiti con i ministri - Tre giorni di tavole rotonde sul tema della sicurezza, tecnologie e cooperazione in ambito marittimo. Prevista la presenza di Salvini, Giorgetti, Musumeci insieme ad esponenti dei Governi di altri Pae ...lanazione

Verso le Europee, tre candidati della provincia di Trapani - Ci sono tre candidati, per ora, della provincia di Trapani per le europee di giugno. Due di loro sono canditati nella ...tp24