Salute | Ordine psicologi | “Dopo sedute bonus per paziente migliora qualità di vita’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 16 aprile 2024) 'Meno uso di farmaci e accesi dal medico di base, sintomi sotto controllo e maggiore produttività lavorativa', Cnop presenta dati progetto PsyCARE alla Camera Ilco ha aperto le porte alla terapia soprattutto a persone che non ne avevano mai usufruito: il 72% non era in cura al momento della richiesta e, tra i