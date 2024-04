Sali sul palcoscenico Giocati una nuova vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) "Il mondo è sì unsul quale recitiamo le nostre parti ma è anche un grande gioco in cui sfidiamo il destino, mostriamo le nostre abilità, vinciamo, perdiamo, bariamo. E se potessimo ripartire dal via? Avere un’altraper giocare ancora il mondo?": dice Emanuele Aldrovandi, ideatore del gioco-spettacolo "Dieci modi per morire felici", - produzione della Fondazione I Teatri - che torna in scena stasera e domani alla Cavallerizza, dopo il fortunatissimo debutto della scorsa estate, ai Chiostri di San Pietro. Gli spettatori, alcuni dei quali chiamati in prima persona a giocare sul palco, hanno la possibilità di sperimentare una. Iniziando il gioco dalla nascita e proseguendolo fino alla morte, i partecipanti hanno modo di prendere decisioni che possono modificare anche drasticamente l’andamento ...