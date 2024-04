Sale ancora FdI Tra Lega e FI è testa a testa mentre il M5s accorcia sul Pd I sondaggi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 aprile 2024) Fratelli d'Italia crescee, dopo aver guadagnato lo 0,2 per cento una settimana fa, oggi aumenta il suo consenso di un altro 0,3 per cento. Piccoli segnali per quello che resta saldamente il primo partito, con il 27,2 per cento, ma che nelle scorse settimana aveva fatto registrare una lieve flessione. Resta dunque molto ampio il divario con il Pd, prima forza di opposizone. È stimata al 19, 4 per cento, ma perde 0.4 rispetto alla scorsa rilevazione. Può cosìre la misura il M5s, oggi al 16 per cento dopo aver guadagnato uno 0,4 negli ultimi sette giorni, complici forse le notizie – la cronaca giudiziaria – che arrivano da bari e dalla Puglia. Sono i risultati del consuetoo settimanale di Swg per La 7, che offre anche la fotografia dela ...