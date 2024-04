Rupert Everett riceverà il Premio Stella della Mole domani nel corso del Lovers FF 2024

Il Lovers Film Festival porta alla Mole Rupert Everett e 150 titoli dalla visione LGBTQIA+ - Amanti di tutta Torino unitevi, inizia Lovers, il festival di cinema omosessuale più antico d’Europa. Per la quinta edizione dirige Vladimir Luxuria, che quest’anno ha cucinato un menu particolarmente ...lastampa

Lovers 2024, il programma con tutti i film e gli ospiti. Da Rupert Everett a BigMama e Fabio Canino - In cartellone anche Close to You con Elliot Page e The Visitor di Bruce LaBruce. Madrine di apertura e chiusura, Maria Grazia Cucinotta e Nancy Brilli.gay

Torino, al Lovers 2024 anche Rupert Everett - Dalla guida di Vladimir Luxuria a Maria Grazia Cucinotta e Carmen Russo, sarà l'edizione dei famosi per il più antico festival cinematografico su temi Lgbtqi+ d'Europa ...torino.corriere