Rugby serie A. Badia con più voglia. Così la Fiorini si è messa nei guai

(Di martedì 16 aprile 2024) LaPesaro perde in casa contro la Borsariper 24-31. Per i giallorossi è uno stop che fa male. La salvezza non è ancora raggiunta, quando mancano ancora tre turni al termine della regular season. Troppi errori, troppe disattenzioni. Eppure il gruppo ha tutte le potenzialità per uscire da questo momento di piccola crisi. E’ necessario però compattarsi e credere di più nelle proprie capacità. Il tecnico Paolo Panzieri è dispiaciuto, soprattutto dell’atteggiamento dei suoi atleti. "è scesa in campo con piùdi giocare di noi e meritatamente ha vinto la partita", questo l’amaro commento dell’allenatore pesarese che prosegue la sua analisi: "Abbiamo chiesto ai ragazzi di aggredire la partita, ci aspettavamo questa grinta da parte degli avversari che ...

