Rugby femminile | l’Italia sa che ora può puntare a due vittorie

(Di martedì 16 aprile 2024) Giro di boa nel Guinness Sei Nazioni2024 e nei prossimi due weekend si disputeranno gli ultimi due turni del torneo.di Nanni Raineri ha uno score di una vittoria (in Irlanda) e due sconfitte, ma adesso per le azzurre è il momento di tirare la volata per chiudere alla grande questo aprile. I ko contro Inghilterra e Francia sono stati netti, ma aspettati, mentre la vittoria di Dublino ha mostrato una squadra che ha forti potenzialità, ma che deve limare ancora quei difetti che rischiano di mettere le azzurre in difficoltà. In primo luogo il possesso, con le azzurre che sono solo quarte come palloni portati, mentre solo il Galles ha effettuato più placcaggi del, a conferma del troppo possesso lasciato alle avversarie. Contro Scozia e Galles, due formazioni più che alla portata, bisognerà cambiare questo trend, ...

“Abbiamo giocato una gara molto intensa contro una squadra che ci ha messo in grande difficoltà nel punto d’incontro e in mischia chiusa“. Queste le prime parole di Giovanni Raineri, commissario ... (sportface)

Si disputa il prossimo weekend il quarto turno del Guinness Women’s Six Nations di rugby e per l’Italia di Nanni Ranieri seconda partita casalinga del torneo a Parigi contro la Scozia. Una sfida che ... (oasport)

