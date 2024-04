Rublev | che brutta scena! Perde con Nakashima e frantuma a lungo la racchetta a Barcellona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo l’uscita prematura a Montecarlo, dove era campione in carica, ed il pesante 1-6 subito da Rafael Nadal sabato scorso in allenamento, il russo Andrey, numero 2 del seeding, esce all’esordio anche nell’ATP 500 di, sconfitto dallo statunitense Brandon, che si impone per 6-4 7-6 (6) in poco meno di due ore. Al termine del match, dopo il punto della vittoria del nordamericano, il russo ha messo in mostra tutta la propria frustrazione, spaccando la, sbattuta più volte al suolo per sfogarsi dopo la nuova sconfitta subita. Davvero un periodo complicato per Andrey. ATP2024, Bolelli/Vavassori sconfitti al primo turno da Gonzalez/MolteniROMPE LAA FINE ...