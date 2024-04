Ruba un’automobile | ma dentro c’è una signora di 89 anni cieca e malata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 aprile 2024) Un uomo hato una macchina nel parcheggio di un negozio, ma al suo interno vi era unaanziana eUn episodio che fino a oggi avevamo visto solo nei film, diventato incredibilmente realtà. Di recente negli Stati Uniti un uomo hato una macchina senza rendersi conto che al suo interno, sul sedile del passeggero, vi era un’altra persona. La donna in questione è un’anzianadi 89e affetta da demenza. Era stata lasciata da sola nell’auto dalla figlia, fermatasi in un parcheggio per fare alcuni acquisti in un negozio vicino. Con l’obiettivo di tornare rapidamente, questa ha lasciato le chiavi inserite, così da poter tenere al fresco la madre, mantenendo acceso il quadro elettrico e quindi l’aria condizionata. Furto di una macchina – ...