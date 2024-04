Ruba mille euro e tre bicilette | 30enne arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) È stato identificato dalla Polizia locale di Cesenatico l’autore del furto die di tre biciclette di cui due a pedalata assistita, messo a segno la prima settimana di aprile all’interno di un campeggio nella zona di Ponente. Si tratta di un uomo di 30 anni originario di Gatteo, un volto già noto alle forze dell’ordine, in quanto è un pluripregiudicato per vari reati commessi in precedenza ed era già stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma e di presentarsi alla Polizia giudiziaria. Ad incastrarlo sono state le immagini registrate dalle telecamere interne della struttura e presenti lungo le strade principali della zona, e la testimonianza della proprietaria del campeggio, che lo ha riconosciuto. Il fermo è avvenuto la settimana scorsa, quando una pattuglia del Nucleo Antidegrado della Polizia locale, durante l’attività di ...