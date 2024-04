(Di martedì 16 aprile 2024) Il 16 aprile 2024 segna il ritorno in aula per la seconda udienza in Corte d’Appello a Brescia, riguardante ladelper ladi: questo tragico evento, avvenuto l’11 dicembre 2006, ha vistoBazzi eRomano condannati all’ergastolo per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di due...

La difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi prova a convincere la Corte d'Appello di Brescia che esistano delle nuove prove in grado di demolire la condanna all'ergastolo della coppia ritenuta colpevole ... (fanpage)

AGI - Torna in aula la Strage di Erba ed è il giorno della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi che vuole convincere la Corte d'Appello di Brescia sulla fondatezza delle " nuove prove" che sarebbero ... (agi)

È il giorno della difesa alla processo per decidere la revisione del processo per la Strage di Erba . Al primo udienza l’ accusa ha parlato di “una cascate di prove” e la parte civile di mettere fine ... (ilfattoquotidiano)

Rosa e Olindo oggi, cosa sostiene la difesa per la revisione del processo per la strage di Erba: colpevoli o innocenti - Rosa e Olindo colpevoli o innocenti: a che punto è oggi òa revisione del processo per la strage di Erba Ecco cosa sostiene la difesa ...donnapop

Strage di Erba: revisione per Olindo e Rosa - Tribunale di Brescia. Sul tavolo la sentenza di condanna all'ergastolo per i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi tristemente famosi come gli autori della ...quotidianpost

Strage Erba: difesa, ‘confessioni estorte, atto generoso per avere cella matrimoniale’ - Brescia, 16 apr. (Adnkronos) – Le confessioni sono “un atto di generosità che compiono entrambi, un atto generoso: Olindo per salvare Rosa e Rosa salvare Olindo”, ma sono anche la prova che la coppia, ...ilsannioquotidiano