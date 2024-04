Rondinelle prese due volte a sassate Prima sul campo | poi lungo il viaggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Il 2-0 subito al Penzo in casa di un Venezia deciso a lottare sino in fondo per la promozione diretta richiede qualche analisi per tratteggiare al meglio quello che potrà essere il finale di stagione del Brescia. Alla conclusione della regular season, infatti, mancano ancora cinque partite e, con quindici punti potenziali a disposizione, leoccupano il settimo posto con una lunghezza di vantaggio sulla Sampdoria e due su Pisa e Cittadella, che in questo momento sarebbero le prime delle escluse dagli spareggi (insieme al Sudtirol che si trova a -3). Sono soprattutto due gli spunti che meritano di essere sottolineati nei 90’ vissuti in Laguna dalla formazione biancazzurra. Da una parte c’è la nota lieta di avere tenuto testa e di avere mantenuto aperta la contesa con una rivale così attrezzata come gli arancioneroverdi sino al termine. Dall’altra, oltre alla ...