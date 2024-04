Romeo e Giulietta | Kit Connor e Rachel Zegler star dello spettacolo di Broadway

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 aprile 2024) La storia diandrà in scena anche ae i protagonistisaranno Kit. La storia ditornerà in scena a teatro anche a, non solo a Londra, e i protagonisti della produzione americana saranno Kit. Le due giovanisono conosciute per aver recitato rispettivamente nella serie Heartstopper e in West Side Story. Il nuovoteatrale Alla regia di+ Juliet sarà impegnato Sam Gold, mentre il produttore Jack Antonoff comporrà le musiche originali e Sonya Tayeh si occuperà delle ...