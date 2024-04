Romanista malato terminale | il messaggio straziante | “Vincete quella c**zo di coppa prima dell’eutanasia” La risposta…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Durante una trasmissione radio andata in onda su Tele Radio Stereo dal nome "Te la do io Tokyo" ieri, un tifoso giallorosso di nome Edoardo ha raccontato una storia toccante. Il sostenitore giallorosso ha infatti confidato di essere afflitto da una malattiae che il 22 maggio, stesso giorno in cui è in programma la finale di Europa League a Dublino, avrà una visita in Svizzera. Il tifoso ha espresso in trasmissione radio il suo ultimo desiderio: è quello di vedere la sua amata Roma alzare laeuropea. "Ciao sono Edoardo, non vorrei parlare della partita con l'Udinese", esordisce. Poi il tono cambia: «Sono un, non so quando morirò ma la qualità della vita èche è. Quindi ho deciso di andare in Svizzera". Il gelo. Ovviamente per l'eutanasia.