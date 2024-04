Roma | petardo esplode davanti un appartamento di Casal Bruciato | s’indaga sulla vicenda

Petardi in via Roma, anziana colta da malore per la paura - Livorno, 14 aprile 2024 – Non c’è pace per i residenti di via Roma. Nella tarda serata di sabato 13 aprile sono stati nuovamente lanciati una serie di petardi e razzi. Per la paura un’anziana signora ...iltelegrafolivorno

Le libagioni di un particolare puericultore - Diplomato a Cinisello B. con il massimo dei voti, anno 1975. Non si potrebbe fare nulla del genere, ma lasciano correre ...ilfoglio

Olimpico, Romanista accoltellato al pub dopo il derby di Coppa Italia: ultrà laziale arrestato per spaccio, 4 indagati per tentato omicidio - Gli ultrà laziali sono indagati: gli investigatori della Digos hanno effettuato perquisizioni domiciliari e informatiche. A casa del 24enne Enea Bianchini trovate dosi di cocaina e hashish ...roma.corriere