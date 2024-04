Roma-Milan | scelto l’arbitro Marciniak | ecco i precedenti

'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina parla anche del Milan. Contro la Roma Chukwueze Potrebbe essere la chiave della gara (pianetamilan)

Per dirigere Roma-Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale in Europa League, la Uefa ha designato l`arbitro polacco Szymon Marciniak.... (calciomercato)