Roma | Gualtieri | «Nuovo stadio Roma? Ecco qual è l’obiettivo…»

Un Rodeo con la monta dei tori , in perfetto stile western. Solo che lo scenario non è quello di un ranch della frontiera, ma la nostrana Fiera di Roma . Che però non è il Texas, reagiscono gli ... (secoloditalia)

Metro C a Roma, slitta l’apertura delle due nuove stazioni: “Non saranno pronte per inizio Giubileo” - Metro C a Roma Porta Metronia e Colosseo, si allungano i tempi per l'apertura delle stazioni al pubblico. Il motivo.ilcorrieredellacitta

Roma, 129 mila multe per doppia fila e in arrivo una nuova stretta - Un primo segnale della stretta, annunciata da Sindaco Gualtieri, e che punta ad essere ancora più intransigente con l'arrivo del Giubileo ...romait

5G&Co. 2024. Gualtieri: “Small cells aperte agli operatori per coprire il territorio di Roma” - L’ambizione del progetto Roma5G, ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo al 5G&Co. – Everything is connected, in corso al Palazzo delle Esposizioni della Capitale, è ...key4biz