Roma | due studentesse si incatenato davanti all’ingresso del Rettorato | “Stop accordi con Israele” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Incatenatedeldell’università La Sapienza di. Duecosì, per protestare contro. Incatenate al totem per “richiedere lodeglidell’università cone le dimissioni della rettrice Polimeni dalla fondazione Med Or”. Leappartengono a Cambiare Rotta, organizzazione giovanile comunista. “Siamo stanchi di non ricevere risposte e per questo rimarremo qui fino a che non le riceveremo” , affermano le. Intanto, durante un forum organizzato dall’Ansa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che “Un attacco, quello iraniano, che va assolutamente ...