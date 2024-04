Roma | denaro e pranzi al ristorante in cambio di favori | arrestati 3 funzionari del Fisco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Fa specie. Proprio loro, quelli che più di tutti dovrebbero garantire il rispetto del pagamento delle tasse e denunciare eventuali comportamenti illegali, si facevano pagare per tradire, per truffare l’Agenzia delle Entrate, della quale sono dipendenti, quindi con gli stipendi pagati conpubblico… Di più, non dipendenti qualsiasi:. Ed esattamente sono tre idalla Squadra Mobile di. Sono tutti ai domiciliari. Un dipendente in pensione e due professionisti, invece, hanno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati dei quali sono accusati glisono quelli di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Insomma, gli agenti hanno scoperto che i tre ...