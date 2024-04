Roma | buone notizie per De Rossi | Azmoun torna in gruppo

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo il grande spavento per Ndicka, lata oggi ad allenarsi per preparare il ritorno contro il Milan. L`ivoriano dovrà rimanere...

Il difensore giallorosso ha accusato un malore improvviso in occasione del match di ieri pomeriggio contro l'Udinese (golssip)

Milan , buone notizie per mister Stefano Pioli : Mike Maignan ha recuperato dall’affaticamento muscolare ed è pronto a gioca re contro la Roma buone notizie per l’allenatore del Milan Stefano Pioli ... (dailymilan)

Milan, salti di gioia per Pioli: in due rientrano con la Roma - I rossoneri sono chiamati alla partita più importante della stagione: a Roma Pioli si gioca tutto e può sorridere in vista del match.spaziomilan

Verso Roma-Milan, una partita che vale una stagione - E' quasi tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Europa League che renderanno il verdetto sulle 4 semifinaliste della competizione. E tutti i riflettori sono puntati sul derby italiano, gi ...sportpaper

