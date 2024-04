Roma | aumenta il biglietto dell' autobus Pd contrario

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 aprile 2024) AGI - "La Regione faccia la sua parte e scongiuri gli aumenti tariffari" che porterebbero ilintegrato Bit per bus e metro da 1,5 a 2 euro: è l'appello dei consiglieri capitolini del Partito democratico Giovanni Zannola e Valeria Baglio, rispettivamente presidentea commissione Mobilità e capogruppo dei dem in Campidoglio, dopo le anticipazioni su un possibile ritocco del prezzo che entrerebbe in vigore a luglio. "Bisogna evitare l'aumento del Bit per ini", affermano i due esponenti dem, "la previsione di un incremento tariffario è sbagliata e rischierebbe di produrre un effetto boomerang, con più evasione e un minore ricorso al trasporto pubblico, penalizzando la sostenibilità del servizio e quella ambientale. La Regione, che fissa le tariffe del Tpl, sia chiara e dica se ha intenzione di procedere con gli aumenti ...