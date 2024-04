Roland Garros 2024 | quattro italiane nel tabellone principale | Jasmine Paolini guida il gruppo azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 26 maggio al 9 giugno Parigi sarà il centro di gravità permanente del tennis mondiale. Ilterrà banco e sarà un’edizione molto particolare. Le Olimpiadi Estive andranno in scena nella capitale francese e i campi dello Slam parigino saranno anche teatro degli incontri del torneo a Cinque Cerchi. In campo femminile, la polacca Iga Swiatek, n.1 del mondo, andrà a caccia della quarta affermazione sulla terra rossa transalpina. Vedremo se l’incedere di Iga sarà contrastato da Aryna Sabakenka, Coco Gauff, Elena Rybakina o da Jessica Pegula, che cercheranno di prore un termine all’egemonia della n.1 WTA. Un Major in cui saranno otto le giocatrici a sfruttare la regola del ranking protetto. Tra queste tenniste i nomi più appetibili sono quelli di Naomi Osaka, Angelique Kerber e Bianca Andreescu. Stride ...