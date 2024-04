Rogo Primavalle | La Russa | ' spero si trovi terreno comune ricordo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Oggi si rinnova il nostro dolore ricordando quanto accaduto nella notte tra il 15 e il 16 aprile del 1973 in cui persero la vita Virgilio e Stefano Mattei di 22 e 10 anni, figli del segretario locale del Movimento sociale italiano Mario Mattei, a causa di un incendio doloso avvenuto in una palazzina del quartiere di. Una vicenda che purtroppo vede ancora impuniti gli assassini e che addirittura per molto tempo vide il desolante tentativo di attribuire quanto accaduto a una faida interna tra esponenti di destra". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La. "Il mio auspicio -aggiunge- è che tutte le forze politiche riescano a trovare undi, affinché violenza e odio non siano più presenti nella nostra Nazione e i morti, ...