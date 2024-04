Rogo di Primavalle | Meloni | “Mai più odio e violenza politica”

(Di martedì 16 aprile 2024) ROMA – “La notte del 16 aprile 1973 dei militanti di Potere Operaio incendiarono la casa di Mario Mattei, “colpevole” di essere il segretario del Movimento Sociale Italiano nel quartiere popolare dia Roma. Nell’incendio persero la vita due dei suoi figli: Virgilio, di 22 anni, e il piccolo Stefano, un bambino di appena 10, arsi vivi tra le fiamme. Una strage terribile, due giovani vite innocenti spezzate dall’politico. Il nostro compito oggi è quello di non dimenticare e di condannare senza ambiguità la crudeltà di quella drammatica pagina della nostra storia rappresentata dai cosiddetti anni di piombo. Mai più”. È quanto scrive oggi sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

