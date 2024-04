Rodeo dei tori | animalisti sulle barricate e il Comune ci ripensa | tutto annullato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024) Ildeialla Fiera di Roma non ci sarà. Lo ha annunciato dopo le polemiche deglil'assessore capitolino alla cultura, Miguel Gotor: "Dopo opportuna valutazione si è deciso di non concedere l'auzzazione alalla Fiera di Roma. Uno spettacolo come quello previsto dalnon rispetta infatti quanto previsto dal Regolamento comunale ed è giusto dare accoglienza alle proteste sollevate dai cittadini e dalle associazioni impegnate nella difesa degli animali", dichiara l'esponente della giunta di Roberto Gualtieri. La decisione segue la polemica sull'evento, uncon la monta di, in programma dal 20 aprile al primo maggio alla Nuova Fiera di Roma che rappresentava la tappa romana del campionato Csnbr di "bull riding" ...