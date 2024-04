Rodeo alla Fiera di Roma | il Sindaco condivide la posizione del Garante | ‘Annullato’

(Di martedì 16 aprile 2024) La notizia che ladiavrebbe ospitato il ‘, monta dei tori’ dal 20 aprile al 1 maggio, aveva fatto insorgere animalisti edegli animali, Patrizia Prestipino, che aveva condannato fermamente l’iniziativa, dichiarandosi ‘contraria a questo evento lesivo’. Nel protestare contro la manifestazione la Prestipino aveva sottolineato: ‘È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali’.di, la condanna delladegli animali: “Viola i regolamenti” – corrieredellacittà.comIlha accolto la protesta delUna protesta ferma ...

Centinaia di mail di protesta sono arrivate alla garante degli animali Prestipino per il rodeo alla Fiera di Roma . Gli animalisti ne chiedono l'annullamento e annunciano un sit-in.Continua a leggere (fanpage)

Arriva anche la condanna della Garante degli animali per l’evento previsto alla Fiera di Roma durante il ponte di primavera. Rodeo alla Fiera di Roma , la condanna della Garante degli animali : “Viola ... (ilcorrieredellacitta)

dopo una giornata di polemiche , ieri sera l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, ha fatto sapere all'Ansa che l'au tori zzazione per lo spettacolo del rodeo con monta dei tori i non sarà ... (fanpage)

Roma non è il Texas, dopo le polemiche annullato il Rodeo con monta dei tori alla Fiera - Dopo una giornata di polemiche, ieri sera l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, ha fatto sapere all'Ansa che l'autorizzazione per lo spettacolo ...fanpage

Fiera di Roma, la rivolta animalista: cancellato il Rodeo dei tori - «Dopo opportuna valutazione si è deciso di non concedere l’autorizzazione al Rodeo alla Fiera di Roma. Uno spettacolo come quello previsto dal Rodeo non rispetta infatti ...ilmessaggero

Rodeo a Roma – Trabucco e Lancellotti (Cg): “E’ assurdo proporre ancora spettacoli lesivi per benessere animali, ci opponiamo fortemente” - I consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti dichiarano di essere “profondamente contrari alla realizzazione di uno spettacolo che prevede u ...italiasera