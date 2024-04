Rivoluzione nel trattamento del dolore cronico | Taopatch® | la nanotecnologia che promette benessere

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Treviso, 16 aprile 2024 – Il, definito come una condizione debilitante che persiste per oltre tre mesi, affligge il 20% della popolazione europea, traducendosi in oltre 13 milioni di persone solo in Italia. Il Dr. Fabio Fontana, esperto di biofisica applicata alla medicina e CEO di Tao Technologies, ha vissuto sulla propria pelle gli effetti debilitanti del, come conseguenza di un incidente automobilistico. L’esperienza personale del Dr. Fontana, lo ha spinto a dedicare anni alla ricerca di una soluzione definitiva, culminata nello sviluppo di, un dispositivo medico nanotecnologico di terapia luminosa e grazie a questa scoperta ilche colpisce la vita quotidiana e le relazioni personali su diversi ...

Arrivano sempre più conferme riguardo le prime indiscrezioni sulla possibile nuova maglia dell’ Inter per quanto riguarda la stagione 2024-2025. Così come anticipato nelle scorse settimane, in vista ... (inter-news)

Roma, 15 aprile 2024 – Nato in Europa nel 2012, è ora uno dei metodi di paga menti più utilizzati sui siti di e-commerce: è il Buy now pay later (Bnpl), tradotto in italiano come " Compra ora, paga ... (quotidiano)

È stato un risveglio dolcissimo quello di lunedì per la Mint Vero Volley Monza che ha iniziato decisamente col sorriso la settimana in cui scatterà la sua prima storica finale scudetto, contro ... (ilgiorno)

L’Iran accusa la nave MSC di ‘violazioni’ - (Foto courtesy by MSC) L’Iran ha accusato la portacontainer MSC di violazioni che hanno portato al suo sequestro, mentre sono in corso gli sforzi per liberare l’equipaggio “La nave è stata dirottata n ...ilnautilus

Attacco Iran, Crosetto a Sky TG24: reazione Israele sarà contenuta, Usa non in guerra LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Iran, Crosetto a Sky TG24: reazione Israele sarà contenuta, Usa non in guerra LIVE ...tg24.sky

Tra un po' sarà tempo di mercato e in casa Lazio si pensa già ad alcuni colpi da piazzare viste le uscite - Rivoluzione in estateUna possibile Rivoluzione sul mercato che sembrava scontata già fino a qualche giorno fa, ma che dopo gli ...laziopress