Rivoluzione Eccheli per un Monza da scudetto. C'è la mano del tecnico nella finale conquistata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) È stato un risveglio dolcissimo quello di lunedì per la Mint Vero Volleyche ha iniziato decisamente col sorriso la settimana in cui scatterà la sua prima storica, contro la Sir Susa Vim Perugia. I brianzoli hanno completato domenica una vera e propria impresa, imponendosi al tie-break della bella in casa dei campioni uscenti (ora è giusto chiamarli così) dell’Itas Trentino. Se il successo ottenuto in Coppa Italia a Casalecchio di Reno poteva anche essere stato in parte casuale o comunque la classica eccezione che conferma la regola, stavolta non ci sono più dubbi sul valore di Cachopa e compagni. Sotto 2-0serie, coach Massimoha rivoluzionato una squadra che col rientro di Stephen Maar e la sostituzione di Arthur Szwarc con Eric Loeeppky in posto due ha ...