Ritorno al successo Carrarese rigenerata Calabro al settimo cielo Una prova di maturità

(Di martedì 16 aprile 2024) E’ tornata la“ammazzatutti“. Gli azzurri hanno rifilato tre gol anche al Rimini a conferma che allo stadio dei Marmi non ce n’è per nessuno. Eppure questo match di insidie ne nascondeva parecchie come ricordato a bocce ferme da Antonio"Era una gara difficile sia per le defezioni che per l’aspetto mentale del post Recanatese. Dietro abbiamo giocato con tre difensori contati che hanno tenuto botta ma col rischio che qualcuno potesse farsi male. Anche in mezzo avevamo due soli centrocampisti. Capezzi ha giocato con un affaticamento tutta la ripresa anche se non si è visto. Zuelli non faceva 90 minuti da tantissimo tempo". Laha sbloccato il risultato nel primo tempo ma è nel secondo che ha fatto vedere le cose migliori. "Non possiamo pretendere di partire sempre a spron battuto – ha rimarcato il tecnico ...