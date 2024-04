Rissa totale in Parlamento Volano calci e pugni fra deputati per gli “agenti stranieri” VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Si dice che tutto il mondo è Paese, e a volte è proprio vero. Lo dimostra una clamorosa e raccapriccianteandata in scena nelgeorgiano, dove era in discussione una contestata legge sugli ““, che prevede di limitare l’azione di organizzazioni che agiscono nel Paese per conto di governi esteri. Secondo l’opposizione al governo in carica – ma anche secondo il parere di molti osservatori occidentali -, questa legge in realtà servirebbe a limitare la libertà della società civile e dei dissidenti all’interno della Repubblica Baltica. Mentre il leader della maggioranza Mamuka Mdinaradze stava parlando in aula, il primo esponente del Partito dei Cittadini, che guida l’opposizione, si è scagliato contro di lui. Alekeo Elisashvili, questo il nome del parlamentare, è corso verso Mdinaradze e lo ...