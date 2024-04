Risposta israeliana in arrivo Rischi tattici e strategici secondo Wechsler

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 aprile 2024)il ministro della Difesa Yoav Gallant, non ci sono scelte: Israele deve reagire all’attacco iraniano. È il suo essere “senza precedenti” che impone allo Stato ebraico una reazione per non sembrare debole, per non crearlo un precedente, per non dare l’idea al nemico numero uno che può permettersi certe azioni. È anche il mancato preavviso, di cui ha parlato anche l’amministrazione Biden, che significa che l’Iran voleva colpire con serietà (non simbolicamente). Gallant lo ha spiegato – stando all’iper informato Barak Ravid – al capo del Pentagono, Lloyd Austin, parte del governo che guida lo sforzo diplomatico per evitare questa reazione. Ilo è una spirale incontrollata: Israele ha colpito l’edificio consolare dell’ambasciata iraniana a Damasco, Teheran ha reagito perché è stato un attacco in tempo di pace avvenuto sul proprio territorio ...