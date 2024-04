Rinuncia alle cure per far nascere il figlio | il drammatico racconto del papà

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 16 aprile 2024) Tragica scelta d’amore: Azzurra Carnelos, 33 anni, ha sacrificato la battaglia contro il cancro per dare alla luce suo. Azzurra Carnelos, già in lotta contro il cancro, hatoper portare avanti la gravidanza. Una storia di coraggio e amore che ha commosso l’Italia. La storia di Azzurra Carnelos, giovane donna trentatreenne, è un’epopea di coraggio, amore e sacrificio. Già in terapia per un tumore al seno cinque anni fa, Azzurra aveva annunciato con gioia la sua gravidanza nel febbraio del 2023. Treviso, non si cura contro il cancro per farsuoNotizie.com fonte foto AnsaTuttavia, la gioia per l’attesa del suo piccolo fu contrastata dalla dolorosa ripresa della malattia alcuni mesi dopo. In un gesto di amore materno indomabile, Azzurra fece una ...