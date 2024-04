Rinnovo CDA Ferrovie dello Stato | è testa a testa Ferraris - Donnarumma per il ruolo di AD; per Ferraris anche opzione NetCo

(Di martedì 16 aprile 2024) E' partito il rush finale del Governo Meloni per ildei CDA di aziende di rilievo nazionale, in primis i dossier CDP e, oltre al gradimento dei manager di, i cui "tetris" dovrebbero trovare la soluzione già in questi giorni, ben prima delle elezioni europee Per FS,

Tim ha reso noto che per l’assemblea convocata il prossimo 23 aprile per deliberare, fra l’altro, sulla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale , sono state depositate le ... (ildenaro)

Tim ha reso noto che per l'assemblea convocata il prossimo 23 aprile per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale , sono state depositate le ... (quotidiano)

ASSEMBLEA SAIPEM, LE PROPOSTE DI ENI E CDP EQUITY PER IL Rinnovo DEL CDA - San Donato Milanese (MI), 16 apr – In relazione all’Assemblea degli azionisti di Saipem S.p.A. convocata per il prossimo 14 maggio 2024, in unica convocazione, e chiamata a deliberare, tra l’altro, in ...9colonne

Nomine Saipem, Eni e Cdp confermano il ceo Alessandro Puliti. Elisabetta Serafin alla presidenza - Elisabetta Serafin, dal 2011 segretaria generale del Senato, è indicata per la carica di presidente. Completano la lista per il cda Francesca Mariotti, Mariano Mossa, Francesca Scaglia e Paolo Sias.milanofinanza

Scala, Fortunato Ortombina nuovo sovrintendente - (Adnkronos) - Fortunato Ortombina sarà sovrintendente designato della Scala di Milano da settembre 2024, affiancando l’attuale numero uno del Piermarini, Dominque Meyer, il cui incarico è stato rinnov ...reggiotv